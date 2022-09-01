Работали из Львова на боевиков "лнр": заблокирована сеть агитаторов

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 4222 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 28603 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 85971 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121244 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120489 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270639 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133799 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122298 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373699 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83985 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 9970 просмотра

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

8 апреля, 18:17 • 9098 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11160 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 26182 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 7356 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270639 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295014 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373699 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349702 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396387 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78339 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112106 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131522 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170868 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80074 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Работали из Львова на боевиков "лнр": заблокирована сеть агитаторов

Киев • УНН

 • 80329 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала сеть агитаторов, которые из Львова работали на боевиков "лнр". Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует УНН.

Работали из Львова на боевиков "лнр": заблокирована сеть агитаторов

Цитата

"Пропагандисты выполняли четкие инструкции кураторов по так называемому "управлению гуманитарных операций лнр", которое подконтрольно российским спецслужбам. Злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через интернет-сообщества исключительно Львовского региона. Их основной целью было охватить больше местной аудитории", – говорится в сообщении.

Детали

Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, агитаторы оправдывали преступления россии, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы.

По данным СБУ, боевики "наняли" одного из фигурантов удаленно выполнять функции IТ-специалиста псевдоуправления "лнр"

Установлено, что это лицо является основателем и администратором антиукраинского сообщества "Львовская народная республика". А также наполнял антиукраинские информресурсы, которые определили для него его российские кураторы, в том числе сайт "ВосходИнфо".

Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и сотрудничества с оккупантами на коммерческой основе.

Фигуранту сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти);

• ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

• ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

• ст. 436 (пропаганда войны);

• ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рфпротив Украины, глорификация ее участников).

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Другие фигуранты уголовного производства также находятся в поле зрения СБУ. Им готовят заочное сообщение о подозрении.

Напомним

В Киеве разоблачили подпольный серверный центр, который российские хакеры использовали для кибератак против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26