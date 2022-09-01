Работали из Львова на боевиков "лнр": заблокирована сеть агитаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала сеть агитаторов, которые из Львова работали на боевиков "лнр". Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует УНН.
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"Пропагандисты выполняли четкие инструкции кураторов по так называемому "управлению гуманитарных операций лнр", которое подконтрольно российским спецслужбам. Злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через интернет-сообщества исключительно Львовского региона. Их основной целью было охватить больше местной аудитории", – говорится в сообщении.
Детали
Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, агитаторы оправдывали преступления россии, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы.
По данным СБУ, боевики "наняли" одного из фигурантов удаленно выполнять функции IТ-специалиста псевдоуправления "лнр"
Установлено, что это лицо является основателем и администратором антиукраинского сообщества "Львовская народная республика". А также наполнял антиукраинские информресурсы, которые определили для него его российские кураторы, в том числе сайт "ВосходИнфо".
Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и сотрудничества с оккупантами на коммерческой основе.
Фигуранту сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
• ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти);
• ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
• ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
• ст. 436 (пропаганда войны);
• ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рфпротив Украины, глорификация ее участников).
По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Другие фигуранты уголовного производства также находятся в поле зрения СБУ. Им готовят заочное сообщение о подозрении.
Напомним
В Киеве разоблачили подпольный серверный центр, который российские хакеры использовали для кибератак против Украины.