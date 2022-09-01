Працювали зі Львова на бойовиків "лнр": заблоковано мережу агітаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Служба безпеки України заблокувала мережу агітаторів, які зі Львова працювали на бойовиків "лнр". Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує УНН.
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"Пропагандисти виконували чіткі інструкції кураторів із так званого "управління гуманітарних операцій лнр", яке підконтрольне російським спецслужбам. Зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охопити якомога більше місцевої аудиторії", – ідеться у повідомленні.
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Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, агітатори виправдовували злочини росії, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи.
За даними СБУ, бойовики "найняли" одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління "лнр"
Встановлено, що ця особа є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти "Львівська народна республіка". А також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, у тому числі сайт "ВосходИнфо".
Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та співпраці з окупантами на комерційній основі.
За матеріалами СБУ фігуранту повідомлено про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
• ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
• ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
• ст. 436 (пропаганда війни);
• ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Інші фігуранти кримінального провадження також перебувають у полі зору СБУ. Їм готують заочне повідомлення про підозру.
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