Работнику "Укрпочты" в Закарпатской области за ​​присвоение более полумиллиона гривен грозит до 12 лет тюрьмы

Так, Ужгородская местная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки).

Досудебным расследованием установлено, что работник госпредприятия, будучи должностным лицом, с целью присвоения средств учреждения, которые были выделены в рамках программы финансирования технического развития на 2015 год, путем злоупотребления своим служебным положением завладел чужим имуществом в особо крупных размерах.

Как ранее сообщал УНН, в Закарпатской области работнику "Укрпочты", который присвоил полмиллиона гривен, предназначенных для ремонта здания, сообщат о подозрении.