Работнику "Укрпочты" в Закарпатской области за присвоение более полумиллиона гривен грозит до 12 лет тюрьмы
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сотрудник "Укрпочты", который присвоил более полумиллиона гривен, предусмотренных для финансирования капитального ремонта-реконструкции зданий государственного предприятия, может попасть в тюрьму на 12 лет. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Так, Ужгородская местная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки).
Досудебным расследованием установлено, что работник госпредприятия, будучи должностным лицом, с целью присвоения средств учреждения, которые были выделены в рамках программы финансирования технического развития на 2015 год, путем злоупотребления своим служебным положением завладел чужим имуществом в особо крупных размерах.
Как ранее сообщал УНН, в Закарпатской области работнику "Укрпочты", который присвоил полмиллиона гривен, предназначенных для ремонта здания, сообщат о подозрении.