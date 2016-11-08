Працівнику “Укрпошти” на Закарпатті за привласнення понад півмільйона гривень загрожує до 12 років тюрми
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Співробітник “Укрпошти”, який привласнив понад півмільйона гривень, передбачених для фінансування капітального ремонту-реконструкції будівель державного підприємства, може потрапити до в′язниці на 12 років. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Так, Ужгородська місцева прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України (Привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення).
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник держпідприємства, будучи службовою особою, з метою привласнення коштів установи, які були виділені у рамках програми фінансування технічного розвитку на 2015 рік, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.
Як раніше повідомляв УНН, на Закарпатті працівнику “Укрпошти”, який привласнив півмільйона гривень, призначених для ремонту будівлі, повідомлено про підозру.