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Работников "Охматдета" подозревают в присвоении лекарств на 8 млн грн

Работников "Охматдета" подозревают в присвоении лекарств на 8 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11876 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Прокуратура объявила о подозрении 7 работникам НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

Досудебным расследованием установлено, что заведующий аптечным складом НДСБ путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн. грн.

Кроме того, в рамках указанного уголовного производства местной прокуратурой сообщено о подозрении 6 старшим медицинским сестрам отделений НДСБ "Охматдет", которые будучи материально ответственными лицами и наделенными полномочиями по возможности получения, хранения и контроля препаратов, обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн. грн.

По результатам предварительного расследования заведующему аптечным складом НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Шестерым старшим медицинским сестрам отделений НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2,3,4 ст. 191 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНН, суд отменил арест 60 млн грн, которые были арестованы по делу о нецелевом использовании средств в 2015 году руководством ГП Укрмедпроектбуд при строительстве детской больницы "Охматдет".

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