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Працівників “Охматдиту” підозрюють в привласнені ліків на 8 млн грн

Працівників “Охматдиту” підозрюють в привласнені ліків на 8 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Прокуратура оголосила про підозру 7 працівникам НДСЛ "Охматдит" Міністерства охорони здоров’я України за фактами привласнення лікарських засобів в особливо великих розмірах. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач аптечним складом НДСЛ шляхом зловживання своїм службовим становищем у період з 2012 по 2015 роки привласнювала лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 млн. грн.

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 6 старшим медичним сестрам відділень НДСЛ “Охматдит”, які будучи матеріально відповідальними особами та наділеними повноваженнями щодо можливості отримання, зберігання та контролю препаратів, обернули на власну користь лікарські засоби на загальну суму близько 5 млн. грн.

За результатами досудового розслідування завідувачу аптечним складом НДСЛ “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Шістьом старшим медичним сестрам відділень НДСЛ “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3,4 ст. 191 КК України та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНН, суд скасував арешт 60 млн грн, які були арештовані у справі про нецільове використання коштів у 2015 році керівництвом ДП Укрмедпроектбуд при будівництві дитячої лікарні “Охматдит”.

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