Работников ГФС поймали на взятке в 1,8 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Киеве работниц Государственной фискальной службы задержали при получении взятки в 1800 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Следственными теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождения Департамента защиты экономики Нацполиции, задержан начальник отдела камеральных проверок управления налогообложения физических лиц и главного государственного налогового инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве во время получения неправомерной выгоды в сумме 1800 долларов США", - говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что, по предварительной информации, работницы ГФС требовали взятку от представителя предприятия за содействие в проведении внеплановой проверки предприятия и ускорения процедуры прекращения его деятельности.
При получении взятки налоговиков задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
"Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в Бюро.
В случае доказательства вины чиновникам ГФС грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Черновицкой области разоблачили таможенников и пограничников на вымогательстве взяток за ввоз "евроблях".