Митники та прикордонники на Буковині вимагали хабарі за ввезення "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Чернівецькій області поліція викрила осіб на організації міжнародної корупційної схеми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації. Як повідомили у прес-службі поліції,у схемі були задіяні митники, прикордонники та працівники митної служби іншої країни.
Корупційна схема була викрита та задокументована оперативниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Національної поліції, слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницький за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, повідомили у поліції.
“... до організації протиправної діяльності причетні державний інспектор митного посту „Кельменці“ Чернівецької митниці, прикордонники прикордонної служби „Мамалига“ Чернівецького прикордонного загону та працівники митниці іншої країни. За безперешкодний перетин кордону іноземними громадянами, мета яких ввезення на територію України строком до одного року транспортних засобів на іноземній реєстрації (єврономерах) без проходження огляду, фігуранти вимагали неправомірну вигоду”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали, що у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували численні факти отримання митниками та прикордонниками неправомірної вигоди.
У п’ятницю, 7 червня, оперативниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Нацполіції, слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницький за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України та за участю КОРД провели заходи по затриманню правопорушників. Безпосередньо під час отримання чергового “траншу”, у порядку статті 208 КПК України, був затриманий державний інспектор митного посту “Кельменці” Чернівецької митниці.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, Рада продовжила пільговий термін розмитнення "євроблях".