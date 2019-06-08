Таможенники и пограничники на Буковине требовали взятки за ввоз "евроблях"

Коррупционная схема была разоблачена и задокументирована оперативниками Управления защиты экономики в Черновицкой области Национальной полиции, следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницкий под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, сообщили в полиции.

"... к организации противоправной деятельности причастны государственный инспектор таможенного поста "Кельменцы" Черновицкой таможни, пограничники пограничной службы "Мамалыга" Черновицкого пограничного отряда и работники таможни другой страны. За беспрепятственное пересечение границы иностранными гражданами, цель которых ввоз на территорию Украины сроком до одного года транспортных средств на иностранном регистрации (еврономерах) без прохождения осмотра, фигуранты требовали неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали многочисленные факты получения таможенниками и пограничниками неправомерной выгоды.

В пятницу, 7 июня, оперативниками Управления защиты экономики в Черновицкой области Нацполиции, следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницкий процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины и при участии КОРД провели мероприятия по задержанию правонарушителей. Непосредственно во время получения очередного "транша", в порядке статьи 208 УПК Украины, был задержан государственный инспектор таможенного поста "Кельменцы" Черновицкой таможни.

Проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, Рада продлила льготный срок растаможки "евроблях".