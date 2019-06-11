Працівників ДФС спіймали на хабарі у 1,8 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Києві працівниць Державної фіскальної служби затримали під час отримання хабара у 1800 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
"Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції, затримано начальника відділу камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб та головного державного податкового інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в місті Києві під час отримання неправомірної вигоди в сумі 1800 доларів США", - йдеться в повідомленні.
У ДБР зазначили, що, за попередньою інформацією, працівниці ДФС вимагали хабар від представника суб’єкта господарювання за сприяння у проведенні позапланової перевірки підприємства та прискорення процедури припинення його діяльності.
Під час отримання хабара податківців затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
"Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - додали в Бюро.
У разі доведення вини посадовцям ДФС загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Чернівецькій області викрили митників та прикордонників на вимаганні хабарів за ввезення "євроблях".