Работники Twitter увольняются из-за "чрезвычайно жестких" рабочих условий Маска

Детали

Согласно электронному письму, которое Маск направил сотрудникам в среду, работники компании имели время до 17:00 по восточному времени в четверг, чтобы решить, хотят ли они быть частью культуры, которую бизнесмен хочет ввести в социальной медиакомпании, или уволиться. Некоторые из работников в последний момент публично заявили, что выбрали последний вариант, пишет CNN.

В четверг днем ​​они начали публиковать эмодзи-салют, что означало, что они уходят из компании. Так, один из сотрудников написал в Twitter, что решение присоединиться к компании было "одним из самых простых решений, когда-либо принимавшихся; решение пойти было 100% наоборот". Бывший руководитель социальной сети, недавно покинувший компанию, назвал увольнение сотрудников "массовым оттоком".

Два сотрудника Twitter сообщили CNN перед конечным сроком, что они планируют отклонить ультиматум, ссылаясь на токсическую рабочую обстановку, которую, по их словам, создал Маск. Другой сотрудник компании сказал: "Я не хочу оставаться, чтобы создавать продукт, который отравлен изнутри и снаружи. Каждый имеет определенную цену, и это увольнение дает мне определенный комфорт в поисках лучшей среды в определенный период времени, несмотря на экономию".

Он добавил, что руководство Twitter обеспокоено количеством людей, которые планируют уйти, и "изо всех сил пытается убедить талантов остаться". Однако решение уволиться может быть нелегким для части сотрудников, отмечает CNN. Ультиматум произошел в сложный период для индустрии технологий после массовых увольнений и объявлений о заморозке найма во многих крупных компаниях, в частности, Meta, Amazon и Lyft. Сотрудники, работающие в Соединенных Штатах из других стран, также могут рисковать потерей рабочих виз, если покинут компанию.

Напомним

Новый владелец Twitter Inc. Илон Маск направил электронное письмо своим работникам, в котором заметил, что компанию "впереди ждут тяжелые времена", и запретил работать удаленно.

Позже он отказался от бесплатных обедов для работников компании, чтобы сэкономить 13 миллионов долларов в год.