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Ілон Маск заборонив працівникам Twitter працювати віддалено - Bloomberg

Ілон Маск заборонив працівникам Twitter працювати віддалено - Bloomberg

Київ • УНН

 • 536716 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Новий власник Twitter Inc. американський бізнесмен Ілон Маск вперше надіслав електронний лист своїм працівникам, у якому зауважив, що компанію "попереду чекають важкі часи", і заборонив працювати віддалено, якщо він особисто не схвалить це. Про це пише УНН, посилаючись на Bloomberg.

Цитата

"Шлях попереду важкий і вимагатиме інтенсивної роботи, щоб досягти успіху", — написав Маск у своєму зверненні до співробітників, додавши, що "протягом наступних кількох днів абсолютним пріоритетом є пошук і призупинення всіх перевірених ботів/тролів/спаму".

Деталі

Згідно з електронним листом, який переглянув Bloomberg, Маск заявив, що "немає сенсу прикрашати повідомлення" щодо економічних перспектив і того, як це вплине на залежний від реклами Twitter. Згідно з новими правилами, які вступають у дію негайно, співробітники повинні бути в офісі не менше 40 годин на тиждень, додав він.

До приходу Маска Twitter запровадив можливість працювати віддалено, оскільки працівники були вимушені покинути офіс через пандемію коронавірусу. Це була одна з перших тем під час телефонної розмови, яку Маск провів із співробітниками компанії після оголошення угоди про її покупку на початку року. Тоді він сказав, що проти віддаленої роботи та надаватиме винятки лише в кожному конкретному випадку.

Він також виключив "дні відпочинку" з календарів співробітників Twitter, тобто щомісячний вихідний для всієї компанії, запроваджений у період пандемії. 

Нагадаємо

Компанія Twitter, яка звільнила приблизно половину штату після придбання компанії Маском, тепер звертається до десятків співробітників, які втратили роботу, і просить їх повернутися.

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