Илон Маск запретил работникам Twitter работать удаленно - Bloomberg

Цитата

"Путь впереди труден и потребует интенсивной работы, чтобы добиться успеха", — написал Маск в своем обращении к сотрудникам, добавив, что "в течение следующих нескольких дней абсолютным приоритетом является поиск и приостановка всех проверенных ботов/троллей/спама".

Детали

Согласно электронному письму, которое просмотрело Bloomberg, Маск заявил, что "нет смысла украшать сообщения" относительно экономических перспектив и того, как это повлияет на зависимый от рекламы Twitter. Согласно новым правилам, которые вступают в силу немедленно, сотрудники должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю, добавил он.

До прихода Маска Twitter ввел возможность работать удаленно, поскольку работники были вынуждены покинуть офис из-за пандемии коронавируса. Это была одна из первых тем во время телефонного разговора, который Маск провел с сотрудниками компании после объявления соглашения о покупке в начале года. Тогда он сказал, что против удаленной работы, и будет предоставлять исключения только в каждом конкретном случае.

Он также исключил "дни отдыха" из календарей сотрудников Twitter, то есть ежемесячный выходной для всей компании, введенный в период пандемии.

Напомним

Компания Twitter, уволившая примерно половину штата после приобретения компании Маском, теперь обращается к десяткам потерявших работу сотрудников и просит их вернуться.