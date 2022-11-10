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Илон Маск запретил работникам Twitter работать удаленно - Bloomberg

Илон Маск запретил работникам Twitter работать удаленно - Bloomberg

Киев • УНН

 • 536715 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Новый владелец Twitter Inc. американский бизнесмен Илон Маск впервые направил электронное письмо своим работникам, в котором отметил, что компанию "впереди ждут тяжелые времена", и запретил работать удаленно, если он лично не одобрит это. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Bloomberg.

Цитата

"Путь впереди труден и потребует интенсивной работы, чтобы добиться успеха", — написал Маск в своем обращении к сотрудникам, добавив, что "в течение следующих нескольких дней абсолютным приоритетом является поиск и приостановка всех проверенных ботов/троллей/спама".

Детали

Согласно электронному письму, которое просмотрело Bloomberg, Маск заявил, что "нет смысла украшать сообщения" относительно экономических перспектив и того, как это повлияет на зависимый от рекламы Twitter. Согласно новым правилам, которые вступают в силу немедленно, сотрудники должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю, добавил он.

До прихода Маска Twitter ввел возможность работать удаленно, поскольку работники были вынуждены покинуть офис из-за пандемии коронавируса. Это была одна из первых тем во время телефонного разговора, который Маск провел с сотрудниками компании после объявления соглашения о покупке в начале года. Тогда он сказал, что против удаленной работы, и будет предоставлять исключения только в каждом конкретном случае.

Он также исключил "дни отдыха" из календарей сотрудников Twitter, то есть ежемесячный выходной для всей компании, введенный в период пандемии. 

Напомним

Компания Twitter, уволившая примерно половину штата после приобретения компании Маском, теперь обращается к десяткам потерявших работу сотрудников и просит их вернуться.

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