Треба економити: Ілон Маск скасував безкоштовні обіди для персоналу Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Новий власник Twitter Ілон Маск відмовився від безкоштовних обідів для працівників компанії, щоб заощадити 13 мільйонів доларів на рік. Він заявив, що більшість персоналу самі готують собі їжу, ніж використовують готові обіди.
Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
Ілон Маск зіткнувся з колишнім керівником Twitter, відповідальним за нерухомість компанії, щодо вартості рахунків компанії за харчування.
Цитата
"Twitter витрачає 13 мільйонів доларів на рік на обслуговування штаб-квартири Сан-Франциско. Записи показують, що максимальна завантаженість становила 25 осіб, середня завантаженість — нижче 10 осіб. Є більше людей, які готують сніданок, ніж снідають. Вони навіть не подають обід, тому що в будівлі нікого немає", - написав у себе в Twitter Ілон Маск.
Раніше він стверджував, що Twitter витрачав 400 доларів на обід, поданий в компанії за останні 12 місяців.
Трейсі Хокінс, колишня менеджерка з нерухомості в Twitter, відповіла на заяви пана Маска, заявивши, що це брехня і компанія витрачала менше на обіди для персоналу, хоч і відвідуваність в офісі була не 100%.
This is a lie. I ran this program up until a week ago when I resigned because I didn’t want to work for @elonmusk For breakfast & lunch we spent $20-$25 a day per person. This enabled employees to work thru lunchtime & mtgs. Attendance was anything from 20-50% in the offices. https://t.co/0OjbeComka— Tracy Hawkins (@_hawko) November 13, 2022