Треба економити: Ілон Маск скасував безкоштовні обіди для персоналу Twitter

Деталі

Ілон Маск зіткнувся з колишнім керівником Twitter, відповідальним за нерухомість компанії, щодо вартості рахунків компанії за харчування.

Цитата

"Twitter витрачає 13 мільйонів доларів на рік на обслуговування штаб-квартири Сан-Франциско. Записи показують, що максимальна завантаженість становила 25 осіб, середня завантаженість — нижче 10 осіб. Є більше людей, які готують сніданок, ніж снідають. Вони навіть не подають обід, тому що в будівлі нікого немає", - написав у себе в Twitter Ілон Маск.

Раніше він стверджував, що Twitter витрачав 400 доларів на обід, поданий в компанії за останні 12 місяців.

Трейсі Хокінс, колишня менеджерка з нерухомості в Twitter, відповіла на заяви пана Маска, заявивши, що це брехня і компанія витрачала менше на обіди для персоналу, хоч і відвідуваність в офісі була не 100%.

This is a lie. I ran this program up until a week ago when I resigned because I didn’t want to work for @elonmusk For breakfast & lunch we spent $20-$25 a day per person. This enabled employees to work thru lunchtime & mtgs. Attendance was anything from 20-50% in the offices. https://t.co/0OjbeComka

— Tracy Hawkins  (@_hawko) November 13, 2022