Надо экономить: Илон Маск отменил бесплатные обеды для персонала Twitter

Детали

Илон Маск столкнулся с бывшим руководителем Twitter, ответственным за недвижимость компании, по стоимости счетов компании за питание.

Цитата

"Twitter тратит 13 миллионов долларов в год на обслуживание штаб-квартиры Сан-Франциско. Записи показывают, что максимальная загруженность составляла 25 человек, средняя загруженность — ниже 10 человек. Есть больше людей, которые готовят завтрак, чем завтракают. Они даже не подают обед, потому что в здании никого нет", - написал у себя в Twitter Илон Маск.

Ранее он утверждал, что Twitter тратил 400 долларов на обед, поданный в компании за последние 12 месяцев.

Трейси Хокинс, бывшая менеджер по недвижимости в Twitter, ответила на заявления господина Маска, заявив, что эта ложь и компания тратила меньше на обеды для персонала, хотя и посещаемость в офисе была не 100%.

— Tracy Hawkins  (@_hawko) November 13, 2022