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Працівники Twitter звільняються через "надзвичайно жорсткі" робочі умови Маска

Працівники Twitter звільняються через "надзвичайно жорсткі" робочі умови Маска

Київ • УНН

 • 601366 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У компанії Twitter відбувається черговий відтік співробітників. За словами багатьох нинішніх і колишніх співробітників, більшість відкинули "надзвичайно жорсткі" робочі умови американського бізнесмена Ілона Маска і вирішили піти. Про це пише УНН, посилаючись на CNN.

Деталі

Згідно з електронним листом, який Маск надіслав співробітникам у середу, працівники компанії мали час до 17:00 за східним часом у четвер, щоб вирішити, чи хочуть вони бути частиною культури, яку бізнесмен хоче запровадити в соціальній медіакомпанії, чи звільнитися. Деякі з працівників в останній момент публічно заявили, що обрали останній варіант, пише CNN.

У четвер вдень вони почали публікувати емодзі-салют, що означало, що вони йдуть з компанії. Так, один зі співробітників написав у Twitter, що рішення приєднатися до компанії було "одним із найпростіших рішень, які коли-небудь приймалися; рішення піти було 100% навпаки". Колишній керівник соціальної мережі, який нещодавно залишив компанію, назвав звільнення співробітників "масовим відтоком".

Двоє співробітників Twitter повідомили CNN перед дедлайном, що вони планують відхилити ультиматум, посилаючись на токсичну робочу обстановку, яку, за їхніми словами, створив Маск. Інший співробітник компанії сказав: "Я не хочу залишатися, щоб створювати продукт, який отруєний зсередини і зовні. Кожен має певну ціну, і це звільнення дає мені певний комфорт у пошуках кращого середовища в певний період часу, попри економію".

Він додав, що керівництво Twitter занепокоєне кількістю людей, які планують піти, і "з усіх сил намагається переконати таланти залишитися". Однак, рішення звільнитися може бути нелегким для частини співробітників, зазначає CNN. 

Ультиматум поставили в складний період для індустрії технологій після масових звільнень і оголошень про заморозку найму в багатьох великих компаніях, зокрема Meta, Amazon та Lyft. Співробітники, які працюють у Сполучених Штатах з інших країн, також можуть ризикувати втратою робочих віз, якщо залишать компанію, відзначає телеканал.

Нагадаємо

Новий власник Twitter Ілон Маск раніше надіслав електронний лист своїм працівникам, у якому зауважив, що компанію "попереду чекають важкі часи", і заборонив працювати віддалено.

Пізніше він відмовився від безкоштовних обідів для працівників компанії, щоб заощадити 13 мільйонів доларів на рік.

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