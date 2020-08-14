Работники МТЗ в Минске идут маршем к зданию правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Бастующие рабочие Минского тракторного завода маршем направляются к дому правительства в центре белорусской столицы, на улицах к ним присоединяются люди, передает УНН со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
Так, сообщается, что на МТЗ сегодня прибыл премьер-министр Беларуси Роман Галученко. Он "проигнорировал митингующих на площади перед заводом и пошел в администрацию МТЗ", в то время как рабочие пошли маршем к Дому правительства.
В колонне из нескольких тысяч рабочих слышны крики "Выходи!" и "Да здравствует Беларусь!". Их требования - отставка Лукашенко, проведения честных выборов с участием независимых наблюдателей, освобождения политзаключенных, прекращение преследования альтернативных кандидатов и кандидатов в президенты, а также свободный доступ к информации.
Конечная точка митингующих - Дом правительства. Отмечается, что последний раз рабочие были в центре Минска 30 лет назад.
Видео с места событий также опубликовал Telegram-канал TUT.by.
На видео видно сотни людей, некоторые из них несут плакаты. В частности, плакат, который открывает марш, говорит "Не овцы, не быдло, не народец, мы - работники МТЗ, и нас не 20 человек, а 16 000".
Как сообщал УНН, в Беларуси продолжается общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.