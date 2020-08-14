Працівники МТЗ в Мінську йдуть маршем до будинку уряду

Так, повідомляється що на МТЗ сьогодні прибув прем'єр-міністр Білорусі Роман Галученко. Він "проігнорував мітингувальників на площі перед заводом і пішов до адміністрації МТЗ", в той час як робітники пішли маршем до Будинку уряду.

У колоні з декількох тисяч робочих чутні крики "Виходь!" і "Хай живе Білорусь!". Їх вимоги - відставка Лукашенко, проведення чесних виборів з участю незалежних спостерігачів, звільнення політв'язнів, припинення переслідувань альтернативних кандидатів і кандидатів в президенти, а також вільний доступ до інформації.

Кінцева точка мітингувальників - Будинок уряду. Відзначається що останній раз робочі були в центрі Мінська 30 років тому.

Відео з місця подій також опублікував Telegram-канал TUT.by.

На відео видно сотні людей, деякі з них несуть плакати. Зокрема, плакат, що відкриває марш, говорить "Не вівці, не бидло, що не народець, ми - працівники МТЗ, і нас не 20 людей, а 16 000".

Як повідомляв УНН, в Білорусі триває загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.