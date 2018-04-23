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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работники "Киевгорстроя" присоединились к общегородского уборки

Киев • УНН

 • 17958 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. По случаю Дня Земли работники Холдинговой компании вышли на субботнее уборка столицы. Помогли работникам Киевзеленстроя очистить местность вокруг водоема в Деснянском районе столицы, высадить елки, декоративные деревья и кусты.

Работники "Киевгорстроя" присоединились к общегородского уборки

Сотрудники холдинговой компании за несколько часов покрасили лавочки, собрали прошлогоднюю листву и посадили молодые деревья вокруг территории отдыха. Принимая работу, глава Деснянского КП СЗН "Киевзеленстрой" Евгений Карп поблагодарил строителей за помощь и отметил, что за несколько часов территория была просто не узнать.

В свою очередь, работники, вышли на субботник, призвали всех желающих помочь коммунальным службам убирать город после зимы, ведь Киев - столица, и она должна быть чистой и цветущей.

Также строители почтили память добровольцев и воинов ВСУ, возложив цветы к памятнику бойцу благосостояния.

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