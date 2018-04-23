Працівники “Київміськбуду” долучилися до загальноміського прибирання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. З нагоди Дня Землі працівники Холдингової компанії вийшли на суботнє прибирання столиці. Допомогли працівникам Київзеленбуду очистити місцевість довкола водойми у Деснянському районі столиці, висадити ялинки, декоративні дерева і кущі.
Співробітники холдингової компанії за кілька годин пофарбували лавочки, зібрали торішнє листя і посадили молоді дерева довкола території відпочинку. Приймаючи роботу, очільник Деснянського КП УЗН “Київзеленбуд” Євген Карп подякував будівельникам за допомогу і зазначив, що за кілька годин територію було просто не пізнати.
Своєю чергою, працівники, які вийшли на суботник, закликали всіх охочих допомогти комунальним службам прибирати місто після зими, адже Київ — столиця, і вона повинна бути чистою і квітучою.
Також будівельники вшанували пам’ять добровольців та воїнів ЗСУ, поклавши квіти до пам’ятнику бійцю добробуту.