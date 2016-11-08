Работника исполнительной службы задержали на взятке во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Служба безопасности Украины задержала на взятке работника исполнительной службы во Львове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали на взятке чиновника городского отдела государственной исполнительной службы во Львовской области.
Правоохранители установили, что государственный исполнитель требовал от владельца восемьсот долларов США за снятие ареста с автомобиля и закрытие исполнительного производства.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в автомобиле во время получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом) УК Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.