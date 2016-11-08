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Працівника виконавчої служби затримали на хабарі у Львові

Працівника виконавчої служби затримали на хабарі у Львові

Київ • УНН

 • 7960 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Служба безпеки України затримала на хабарі працівника виконавчої служби у Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Співробітники СБУ спільно з поліцією затримали на хабарі посадовця міського відділу державної виконавчої служби у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що державний виконавець вимагав від власника вісімсот доларів США за зняття арешту з автомобіля та закриття виконавчого провадження.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника в автомобілі під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою) КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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