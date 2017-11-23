Прах Хворостовского похоронят в двух городах

Представитель артиста в России Анна Ильина подтвердила, что семья артиста намерена выполнить завещание Хворостовского о разделе его праха.

"27 ноября с 10:00 до 13:00 в зале Чайковского Московской филармонии в столице пройдет гражданская панихида, после этого пройдет процедура кремации. Одна капсула будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая будет отправлена ​​в Красноярск", - сообщила Мироненко.

Однако время и место похорон в Красноярске пока не определено.

"Документы - медицинские заключения, свидетельство о смерти - сегодня должны отнести на перевод, для того, чтобы переправить тело, необходимо все это заверить в консульстве. Если все удастся сделать быстро, то в выходные тело Дмитрия доставят в Москву", - уточнила она.

Напомним, 22 ноября, в Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский.