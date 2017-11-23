Прах Хворостовского похоронят в двух городах

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72784 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60162 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67965 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76045 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116277 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114680 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142779 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107359 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108784 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

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Прах Хворостовского похоронят в двух городах

Прах Хворостовского похоронят в двух городах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Капсулы с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят в Красноярске и Москве, сообщила ТАСС министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, передает УНН.

Представитель артиста в России Анна Ильина подтвердила, что семья артиста намерена выполнить завещание Хворостовского о разделе его праха.

"27 ноября с 10:00 до 13:00 в зале Чайковского Московской филармонии в столице пройдет гражданская панихида, после этого пройдет процедура кремации. Одна капсула будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая будет отправлена ​​в Красноярск", - сообщила Мироненко.

Однако время и место похорон в Красноярске пока не определено.

"Документы - медицинские заключения, свидетельство о смерти - сегодня должны отнести на перевод, для того, чтобы переправить тело, необходимо все это заверить в консульстве. Если все удастся сделать быстро, то в выходные тело Дмитрия доставят в Москву", - уточнила она.

Напомним, 22 ноября, в Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский.

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