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Прах Хворостовського поховають у двох містах

Прах Хворостовського поховають у двох містах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Капсули з прахом оперного співака, уродженця Красноярська Дмитра Хворостовського поховають в Красноярську і Москві, повідомила ТАСС міністр культури Красноярського краю Олена Мироненко, передає УНН.

Представник артиста в Росії Анна Ільїна підтвердила, що сім'я артиста має намір виконати заповіт Хворостовського про поділ його праху.

"27 листопада з 10:00 до 13:00 в залі Чайковського Московської філармонії в столиці пройде громадянська панахида, після цього пройде процедура кремації. Одна капсула буде похована на Новодівичому кладовищі в Москві, друга буде відправлена ​​в Красноярськ", - повідомила Мироненко.

Проте час і місце похорону в Красноярську поки не визначено.

"Документи - медичні висновки, свідоцтво про смерть - сьогодні повинні віднести на переклад, для того, щоб переправити тіло, необхідно все це запевнити в консульстві. Якщо все вдасться зробити швидко, то у вихідні тіло Дмитра доставлять до Москви", - уточнила вона.

Нагадаємо, 22 листопада, у Лондоні помер відомий оперний співак Дмитро Хворостовський.

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