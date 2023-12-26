Электронное резидентство: в Украине запустили бета-тест программы uResidency

В Украине запустили бета-тест uResidency - программы электронного резидентства для иностранцев. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Федоров пояснил, что эта программа позволит гражданам других стран регистрировать ФЛП в Украине и вести бизнес из любого уголка мира, платя налоги в наш бюджет.

В uResidency все услуги автоматизированы и онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов. У будущих е-резидентов также будут преимущества в виде мобильного банкинга, низкого налогообложения в размере 5% и отсутствия бухгалтерии и отчетов - рассказал глава Минцифры.

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Федоров убежден, что uResidency станет мощным источником для восстановления нашей экономики благодаря налогообложению иностранных предпринимателей. А также популяризировать бренд Украины как цифрового государства.

Дополнение

По словам министра, над этой программой работали три года. Сейчас только несколько стран в мире предлагают электронное резидентство.

В Федоров подчеркнул, что Украина предлагает иностранным предпринимателям наиболее выгодные условия для уплаты налогов и человекоцентричный сервис, в котором бизнес можно вести в несколько кликов.

Напомним,

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