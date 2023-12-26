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Электронное резидентство: в Украине запустили бета-тест программы uResidency

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 16:31  •  6020 просмотра

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Украина запускает бета-версию программы uResidency, которая позволяет иностранцам регистрировать бизнес и платить налоги онлайн, обещая низкие налоговые ставки и простоту работы. Федоров считает, что это будет способствовать развитию экономики и цифрового брендинга.

В Украине запустили бета-тест uResidency - программы электронного резидентства для иностранцев. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали 

Федоров пояснил, что эта программа позволит гражданам других стран регистрировать ФЛП в Украине и вести бизнес из любого уголка мира, платя налоги в наш бюджет.

В uResidency все услуги автоматизированы и онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов. У будущих е-резидентов также будут преимущества в виде мобильного банкинга, низкого налогообложения в размере 5% и отсутствия бухгалтерии и отчетов

- рассказал глава Минцифры.

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Федоров убежден, что uResidency станет мощным источником для восстановления нашей экономики благодаря налогообложению иностранных предпринимателей. А также популяризировать бренд Украины как цифрового государства.

Дополнение

По словам министра, над этой программой работали три года. Сейчас только несколько стран в мире предлагают электронное резидентство.

В Федоров подчеркнул, что Украина предлагает иностранным предпринимателям наиболее выгодные условия для уплаты налогов и человекоцентричный сервис, в котором бизнес можно вести в несколько кликов.

Напомним,

Государственное приложение "Дія" в Украине получило новый дизайн и новые функции, в частности динамический фон документов и персонализированный раздел с важными обновлениями. Изменения направлены на повышение удобства, читабельности и функциональности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
Електронне резидентство: в Україні запустили бета-тест програми uResidency
Electronic residency: a beta test of the uResidency program was launched in Ukraine
Новости по теме

Электронное резидентство: в Украине запустили бета-тест программы uResidency

Украина запускает бета-версию программы uResidency, которая позволяет иностранцам регистрировать бизнес и платить налоги онлайн, обещая низкие налоговые ставки и простоту работы. Федоров считает, что это будет способствовать развитию экономики и цифрового брендинга.

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