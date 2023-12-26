Электронное резидентство: в Украине запустили бета-тест программы uResidency
Киев • УНН
Украина запускает бета-версию программы uResidency, которая позволяет иностранцам регистрировать бизнес и платить налоги онлайн, обещая низкие налоговые ставки и простоту работы. Федоров считает, что это будет способствовать развитию экономики и цифрового брендинга.
В Украине запустили бета-тест uResidency - программы электронного резидентства для иностранцев. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Федоров пояснил, что эта программа позволит гражданам других стран регистрировать ФЛП в Украине и вести бизнес из любого уголка мира, платя налоги в наш бюджет.
В uResidency все услуги автоматизированы и онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов. У будущих е-резидентов также будут преимущества в виде мобильного банкинга, низкого налогообложения в размере 5% и отсутствия бухгалтерии и отчетов
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Федоров убежден, что uResidency станет мощным источником для восстановления нашей экономики благодаря налогообложению иностранных предпринимателей. А также популяризировать бренд Украины как цифрового государства.
Дополнение
По словам министра, над этой программой работали три года. Сейчас только несколько стран в мире предлагают электронное резидентство.
В Федоров подчеркнул, что Украина предлагает иностранным предпринимателям наиболее выгодные условия для уплаты налогов и человекоцентричный сервис, в котором бизнес можно вести в несколько кликов.
Напомним,
Государственное приложение "Дія" в Украине получило новый дизайн и новые функции, в частности динамический фон документов и персонализированный раздел с важными обновлениями. Изменения направлены на повышение удобства, читабельности и функциональности.
Электронное резидентство: в Украине запустили бета-тест программы uResidency
Украина запускает бета-версию программы uResidency, которая позволяет иностранцам регистрировать бизнес и платить налоги онлайн, обещая низкие налоговые ставки и простоту работы. Федоров считает, что это будет способствовать развитию экономики и цифрового брендинга.
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