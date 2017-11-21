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Иск Саакашвили к Президенту в ВАСУ сняли с рассмотрения

Иск Саакашвили к Президенту в ВАСУ сняли с рассмотрения

Киев  •  УНН

 • 13235 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Высший административный суд Украины снял с рассмотрения иск Михеила Саакашвили к Президенту Украины Петру Порошенко относительно обжалования указа о прекращении гражданства Украины, он будет повторно перераспределен между судьями ВАСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде отметили, что иск М.Саакашвили к Президенту Украины поступил в ВАСУ 31 октября 2017 года.

"Автоматизированной системой делопроизводства иск был распределен на судью-докладчика Татьяну Шипулину. Дело было назначено к рассмотрению на 22 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что указом Президента Украины от 10 ноября "О назначении судей Верховного Суда" Татьяну Шипулину назначена на должность судьи Верховного Суда в Кассационный административный суд.

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"14 ноября 2017 года Татьяна Шипулина отчислена из штата ВАСУ, а 15 ноября зачислена в штат нового Верховного Суда. Таким образом, судья Т.Шипулина не имеет полномочий рассматривать административные дела в Высшем административном суде Украины. В связи с этим дело по иску Саакашвили к Президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении гражданства Украины снят с рассмотрения. Иск будет повторно перераспределен между судьями ВАСУ, которые уполномочены осуществлять судопроизводство в Высшем административном суде Украины", - сказано в сообщении.

Накануне в ВАСУ заявили, что вмешательства при назначении к рассмотрению жалобы М.Саакашвили о лишении гражданства не было.

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