Позов Саакашвілі до Президента у ВАСУ зняли з розгляду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Вищий адміністративний суд України зняв з розгляду позов Міхеіла Саакашвілі до Президента України Петра Порошенка щодо оскарження указу про припинення громадянства України, його буде повторно перерозподілено між суддями ВАСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.
У суді зазначили, що позов М.Саакашвілі до Президента України надійшов до ВАСУ 31 жовтня 2017 року.
"Автоматизованою системою діловодства позов було розподілено на суддю-доповідача Тетяну Шипуліну. Справу було призначено до розгляду на 22 листопада 2017 року", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, зазначається, що указом Президента України від 10 листопада "Про призначення суддів Верховного Суду" Тетяну Шипуліну призначено на посаду судді Верховного Суду в Касаційний адміністративний суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд призначив на 12 грудня розгляд позову Саакашвілі до підрозділу міграційної служби
"14 листопада 2017 року Тетяну Шипуліну відраховано зі штату ВАСУ, а 15 листопада зараховано до штату нового Верховного Суду. Таким чином, суддя Т.Шипуліна не має повноважень розглядати адміністративні справи у Вищому адміністративному суді України. У зв’язку з цим справу за позовом Міхеіла Саакашвілі до Президента України щодо оскарження Указу про припинення громадянства України знято з розгляду. Позов буде повторно перерозподілено між суддями ВАСУ, які вповноважені здійснювати судочинство у Вищому адміністративному суді України", - сказано у повідомленні.
Напередодні у ВАСУ заявили, що втручання при призначенні скарги М.Саакашвілі щодо позбавлення громадянства не було.