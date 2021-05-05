Иск к правительству: Нафтогаз требует от Кабмина возместить убытки на 4,5 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня, 5 мая, состоится заседание суда по делу, в котором НАК "Нафтогаз" подал иск о взыскании с Кабинета министров почти 4,5 млрд грн. Об этом говорится в документе Хозяйственного суда г. Киева, передает УНН.
Что известно
Отмечается, что взыскание средств "Нафтогаз" хочет "в счет возмещения причиненного вреда".
Других деталей по делу пока нет.
Напомним
Ранее нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, что НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству в 672 млн гривен, что вдвое больше чем годом ранее.