Позов до уряду: Нафтогаз вимагає від Кабміну відшкодувати збитки на 4,5 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні, 5 травня, відбудеться засідання суду у справі, в якій НАК “Нафтогаз” подав позов щодо стягнення з Кабінету міністрів майже 4,5 млрд грн. Про це йдеться у документі Господарського суду м. Києва, передає УНН.
Що відомо
Зазначається, що стягнення коштів “Нафтогаз” хоче “в рахунок відшкодування завданої шкоди”.
Інших деталей по справі наразі немає.
Нагадаємо
Раніше нардеп від партії “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк, що НАК “Нафтогаз України” у 2020 році збільшив витрати на виплати зарплат і премій керівництву до 672 млн гривень, що вдвічі більше ніж роком раніше.