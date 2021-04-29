При збитках в 19 млрд грн на утримання правління Нафтогазу у 2020 році було виділено 671 мільйон гривень - нардеп

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"Читаю аудиторський звіт Нафтогазу за 2020 рік. На 5 членів правління та 12 директорів напрямків минулого року було виділено вдвічі більше коштів, аніж в попередньому році. 671 мільйон 576 тисяч гривень. В середньому на кожну особу 39 мільйонів гривень. Або 3 мільйони 200 тисяч гривень на місяць. Жирно. При збитках в 19 мільярдів... сумно...", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Василевська-Смаглюк зазначила, що подала законопроект №4427, яким пропонується "прив’язати зарплати членів наглядових рад та менеджменту підприємств до його фінансових показників". Але, як зазначає автор закону, його заблоковано в економічному комітеті ВР.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ.

Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз"у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

Компанія "Нафтогаз України" назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК "юридичною маніпуляцією".