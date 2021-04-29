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При убытках в 19 млрд грн на содержание правления Нафтогаза в 2020 году было выделено 671 миллион гривен - нардеп

При убытках в 19 млрд грн на содержание правления Нафтогаза в 2020 году было выделено 671 миллион гривен - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству до 672 млн гривен, что вдвое больше чем годом ранее. Об этом в Telegram, сообщает народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, информирует УНН.

Цитата

"Читаю аудиторский отчет Нафтогаза 2020 года. На 5 членов правления и 12 директоров направлений в прошлом году было выделено вдвое больше средств, чем в предыдущем году. 671 миллион 576 тысяч гривен. В среднем на каждого человека 39 миллионов гривен. Или 3 миллиона 200 тысяч гривен в месяц. Жирно. При убытках в 19 миллиардов... грустно...", - говорится в сообщении.

Добавим

Василевская-Смаглюк отметила, что подала законопроект №4427, которым предлагается "привязать зарплаты членов наблюдательных советов и менеджмента предприятий к его финансовым показателям". Но, как отмечает автор закона, его заблокировали в экономическом комитете ВР.

Напомним

Кабинет Министров 28 апреля освободил Андрея Коболева с должности председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко. Коболев заявил, что о своей отставке узнал из сообщений СМИ.

Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн, тогда как в утвержденном Кабмином финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Компания "Нафтогаз Украины" назвала решение правительства об освобождении Коболева с должности председателя правления НАК "юридической манипуляцией".

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