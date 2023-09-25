Позиция Китая по войне в Украине "влияет на имидж страны"- Комиссар ЕС в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Позиция Китая относительно российской войны в Украине влияет на имидж страны, предупредил вице-председатель Еврокомиссии и комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис находясь с визитом в Пекине, заявив, что отказ КНР осудить вторжение представляет "репутационный риск", пишет AFP, передает УНН.
Детали
Китай пытается позиционировать себя как нейтральную сторону в украинском конфликте, предлагая москве жизненно важный дипломатический и финансовый спасательный круг, поскольку ее международная изоляция углубляется. россия и китай часто заявляют о своем "безграничном" партнерстве, экономическом и военном сотрудничестве.
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Позиция Китая "влияет на имидж страны не только среди европейских потребителей, но и среди бизнеса", - заявил Валдис Домбровскис в своем выступлении в китайской столице.
"Территориальная целостность всегда была ключевым принципом международной дипломатии для Китая. Война россии является вопиющим нарушением этого принципа. И Китай всегда выступает за то, чтобы каждая страна могла свободно выбирать свой собственный путь развития. Поэтому нам очень трудно понять позицию Китая относительно войны россии против Украины, поскольку она нарушает фундаментальные принципы Китая", - добавил Домбровскис.
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В марте президент Китая Си Цзиньпин совершил государственный визит в россию и заявил, что отношения между двумя странами вступают в новую эру. Министерство иностранных дел Китая тогда назвало событие "визитом дружбы, сотрудничества и мира".
российский диктатор владимир путин сообщил, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить форум "Один пояс - один путь" в октябре. Это подтверждал секретарь совбеза россии николай патрушев.
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