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Китай намагається позиціонувати себе як нейтральну сторону в українському конфлікті, пропонуючи москві життєво важливе дипломатичне і фінансове рятувальне коло, оскільки її міжнародна ізоляція поглиблюється. росія і Китай часто заявляють про своє "безмежне" партнерство, економічну і військову співпрацю.

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Позиція Китаю "впливає на імідж країни не лише серед європейських споживачів, але й серед бізнесу", - заявив Валдіс Домбровскіс у своєму виступі в китайській столиці.

"Територіальна цілісність завжди була ключовим принципом міжнародної дипломатії для Китаю. Війна росії є кричущим порушенням цього принципу. І Китай завжди виступає за те, щоб кожна країна могла вільно обирати свій власний шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни росії проти України, оскільки вона порушує фундаментальні принципи Китаю", - додав Домбровскіс.

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У березні президент Китаю Сі Цзіньпін здійснив державний візит до росії і заявив, що відносини між двома країнами вступають у нову еру. Міністерство закордонних справ Китаю тоді назвало подію "візитом дружби, співпраці та миру".

російський диктатор володимир путін повідомив, що прийняв запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати форум "Один пояс - один шлях" у жовтні. Це підтверджував секретар радбезу росії микола патрушев.

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