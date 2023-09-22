Зеленський: Список цілей путіна змінився - тепер він змушений принижуватись
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення список цілей російського диктатора володимира путіна значно змінився, адже тепер він змушений принижуватись, аби отримати підтримку. Про це пише УНН з посиланням на повідомленні у Telegram глави держави.
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“Нині путін має інший список цілей. Замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, путін змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана. Це демонструє його очевидну слабкість”, - зазначив Зеленський.
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Також глава України зауважив, що путінський список країн на знищення був довгим.
“Якби Україна впала, половина Європи була би під загрозою потрапляння у сферу впливу москви. Але американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють. На сто відсотків. До останнього цента”, - додав Зеленський.
Нагадаємо
Сполучені Штати не стоятимуть осторонь, поки росія або інші країни-агресори порушують правила, на яких ґрунтується міжнародний порядок.
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