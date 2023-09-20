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Ми не дозволимо одній людині писати наше майбутнє за нас - Блінкен про війну в Україні

Київ • УНН

 • 259865 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сполучені Штати не стоятимуть осторонь, поки росія або інші країни-агресори порушують правила, на яких ґрунтується міжнародний порядок. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у середу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Голос Америки, пише УНН.

Цитата 

"У цій війні є агресор і є жертва, одна сторона атакує основні принципи Статуту ООН, інша - бореться за їхній захист", - наголосив Блінкен.

Він також додав: "Це те, що ми захищаємо, коли виступаємо за міжнародний порядок. Це право людей не тільки виживати, але й процвітати, щоб створювати своє майбутнє. Наш народ, народ України, люди всіх націй мають право створювати своє майбутнє. Ми не можемо і ми не дозволимо одній людині написати це майбутнє за нас".

Деталі 

На початку промови Блінкен нагадав присутнім про жахи російських воєнних злочинів, навівши приклад села Ягідне у Чернігівській області, де росіяни у шкільному підвалі утримували кількасот цивільних майже місяць. Держсекретар побував там під час свого візиту до України на початку вересня. "Вони сиділи там так щільно, що ледве могли дихати... коли вони кричали тим, хто їх ув'язнив, що люди були хворі і потребували медичної допомоги, російські солдати кричали у відповідь, що нехай вони помирають... найстаршій жертві було 93 роки, наймолодшій - шість тижнів", - розповів держсекретар США.

Він також розповів, що намагаючись стерти Україну із карти світу й відновити втрачену імперію, росія здійснює низку злочинів проти людяності: "Саме вторгнення росії порушує ключові положення Статуту ООН - повагу до суверенітету та територіальної цілісності всіх націй. Друге: росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності та Україна майже щодня. По-третє, росія продовжує вдаватись до небезпечних ядерних погроз, розміщуючи ядерну зброю у білорусі і продовжуючи використовувати найбільшу атомна електростанція у Європі та її працівників як щит для своєї агресії, ризикуючи катастрофічними наслідками. Четверте: росія використовує голод як зброю".

Свою промову Блінкен підсумував, розповівши, що під час візиту до України він також побачив, як український народ "відбудовується та повертає своє майбутнє - це право всіх членів нашої Організації Об'єднаних Націй". 

Доповнення

У промові Блінкен рішуче засудив зближення та співпрацю росії із режимами в Ірані та Північній Кореї. Він також відповів на критику деяких країн чи політиків про те, що "продовження підтримки України та притягнення до відповідальності росії" начебто відвертає увагу від вирішення інших важливих світових питань.

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