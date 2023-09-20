Мы не позволим одному человеку писать наше будущее за нас - Блинкен о войне в Украине

Цитата

"В этой войне есть агрессор и есть жертва, одна сторона атакует основные принципы Устава ООН, другая - борется за их защиту", - подчеркнул Блинкен.

Он также добавил: "Это то, что мы защищаем, когда выступаем за международный порядок. Это право людей не только выживать, но и процветать, чтобы создавать свое будущее. Наш народ, народ Украины, люди всех наций имеют право создавать свое будущее. Мы не можем и мы не позволим одному человеку написать это будущее за нас".

Детали

В начале речи Блинкен напомнил присутствующим об ужасах российских военных преступлений, приведя пример села Ягодное в Черниговской области, где россияне в школьном подвале удерживали несколько сотен гражданских почти месяц. Госсекретарь побывал там во время своего визита в Украину в начале сентября. "Они сидели там так плотно, что едва могли дышать... когда они кричали тем, кто их заключил, что люди были больны и нуждались в медицинской помощи, российские солдаты кричали в ответ, что пусть они умирают... самой старшей жертве было 93 года, самой младшей - шесть недель", - рассказал госсекретарь США.

Он также рассказал, что пытаясь стереть Украину с карты мира и восстановить утраченную империю, россия совершает ряд преступлений против человечности: "Именно вторжение россии нарушает ключевые положения Устава ООН - уважение суверенитета и территориальной целостности всех наций. Второе: россия совершает военные преступления и преступления против человечности и Украина почти ежедневно. В-третьих, россия продолжает прибегать к опасным ядерным угрозам, размещая ядерное оружие в беларуси и продолжая использовать крупнейшую атомную электростанцию в Европе и ее работников как щит для своей агрессии, рискуя катастрофическими последствиями. Четвертое: россия использует голод как оружие".

Свою речь Блинкен подытожил, рассказав, что во время визита в Украину он также увидел, как украинский народ "отстраивается и возвращает свое будущее - это право всех членов нашей Организации Объединенных Наций".

Дополнение

В речи Блинкен решительно осудил сближение и сотрудничество россии с режимами в Иране и Северной Корее. Он также ответил на критику некоторых стран или политиков о том, что "продолжение поддержки Украины и привлечение к ответственности россии" якобы отвлекает внимание от решения других важных мировых вопросов.

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