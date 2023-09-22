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Ердоган відкидає «негативне ставлення» до путіна - Bloomberg

Ердоган відкидає «негативне ставлення» до путіна - Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не підтримує «негативне ставлення» світових лідерів до російського диктатора володимира путіна через вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Цитата 

«Як лідери, так і прем'єр-міністри негативно ставляться до путіна», - сказав Ердоган групі турецьких журналістів у Нью-Йорку. «Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Бо росія – не звичайна країна».

Доповнення

За словами трьох турецьких чиновників, знайомих з обговореннями, Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства та добрив лондонським Lloyd's і відновити підключення москви до 

Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог росії підкреслює виклики, з якими він стикається у своєму балансуванні після вторгнення москви.

«росія є одним із провідних виробників зерна у світі. Тепер ви не можете ігнорувати таку країну», – сказав Ердоган. «Ми продовжуватимемо наші відносини з росією в позитивному ключі», — сказав він, маючи на увазі сподівання Туреччини стати центром експорту природного газу до Європи за підтримки росії, а також залежність Туреччини від імпорту російського газу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина за пів року купила понад 160 тисяч тонн вугілля з "л/днр" - Reuters

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