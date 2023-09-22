Эрдоган отвергает «негативное отношение» к путину - Bloomberg

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«Как лидеры, так и премьер-министры негативно относятся к путину», - сказал Эрдоган группе турецких журналистов в Нью-Йорке. «Конечно, у нас не одинаковое отношение. Я не считаю такое отношение правильным. Потому что россия – не обычная страна».

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По словам трех турецких чиновников, знакомых с обсуждениями, Турция просит мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским Lloyd's и возобновить подключение москвы к

Хотя усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований россии подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается в своем балансировании после вторжения москвы.

«россия является одним из ведущих производителей зерна в мире. Теперь вы не можете игнорировать такую страну», – сказал Эрдоган. «Мы будем продолжать наши отношения с россией в позитивном ключе», — сказал он, имея в виду надежду Турции стать центром экспорта природного газа в Европу при поддержке россии, а также зависимость Турции от импорта российского газа.

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