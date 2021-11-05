Положительный ПЦР-тест: помощник Байдена заболел COVID-19

Детали

"Помощник из Белого дома, который сопровождал Джо Байдена на международных саммитах в Европе на прошлой неделе, получил положительный результат на коронавирус до того, как президент успел вернуться в США",- отмечается в материале.

Имя чиновника не раскрывается, однако отмечается, что он работает в аппарате Совета национальной безопасности Белого дома.

Известно, что помощник сейчас находится на карантине в Шотландии. Плановый тест самого президента Байдена не показал признаков заражения, отмечает издание.

Напомним

Распространение COVID-19 уменьшилось по всей Америке.