Поширення COVID-19 зменшилося по всій Америці - ПАОЗ

Деталі

У Північній Америці, три країни повідомили про зниження кількості щотижневих випадків захворювання та смертності, і, як повідомила ПАОЗ, відбулося помітне зниження госпіталізацій у Сполучених Штатах та Канаді, з аналогічним зниженням у Південній та Центральній Америці.

Доповнення

Загальна кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 5 мільйонів випадків, у тому числі майже 750 тисяч американців, за даними американського університету Джонса Хопкінса.

Кількість випадків захворювання, госпіталізацій та смертей цього тижня в США, як і раніше, високі: у середньому за останні 28 днів виявили 2 200 529 нових випадків та 42 235 смертей. Тим часом, лише 57,3% усіх американців повністю вакциновано.