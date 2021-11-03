Распространение COVID-19 уменьшилось по всей Америке - ПАОЗ

Детали

В Северной Америке, три страны сообщили о снижении количества еженедельных случаев заболевания и смертности, и, как сообщила ПАОЗ, произошло заметное снижение госпитализаций в Соединенных Штатах и Канаде, с аналогичным снижением в Южной и Центральной Америке.

Дополнение

Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило 5 миллионов случаев, в том числе почти 750 тысяч американцев, по данным американского университета Джонса Хопкинса.

Количество случаев заболевания, госпитализаций и смертей на этой неделе в США, как и ранее, высокие: в среднем за последние 28 дней обнаружили 2 200 529 новых случаев и 42 235 смертей. Между тем, только 57,3% всех американцев полностью вакцинированы.