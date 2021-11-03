Распространение COVID-19 уменьшилось по всей Америке - ПАОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) заявила в среду, что число случаев смерти и заражения COVID-19 в Северной и Южной Америке снижается 8-ю неделю подряд, предупредив, что очень высокий процент госпитализированных случаев сейчас приходится на непривитых людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В Северной Америке, три страны сообщили о снижении количества еженедельных случаев заболевания и смертности, и, как сообщила ПАОЗ, произошло заметное снижение госпитализаций в Соединенных Штатах и Канаде, с аналогичным снижением в Южной и Центральной Америке.
Дополнение
Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило 5 миллионов случаев, в том числе почти 750 тысяч американцев, по данным американского университета Джонса Хопкинса.
Количество случаев заболевания, госпитализаций и смертей на этой неделе в США, как и ранее, высокие: в среднем за последние 28 дней обнаружили 2 200 529 новых случаев и 42 235 смертей. Между тем, только 57,3% всех американцев полностью вакцинированы.