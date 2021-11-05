Позитивний ПЛР-тест: помічник Байдена захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Чиновник апарату РНБО Білого дому, який був поруч з президентом Байденом упродовж останнього тижня в його європейському турне, захворів на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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"Помічник з Білого дому, який супроводжував Джо Байдена на міжнародних самітах в Європі минулого тижня, отримав позитивний результат на коронавірус до того, як президент встиг повернутися до США",- зазначається в матеріалі.
Ім’я чиновника не розкривається, однак зазначається, що він працює в апараті Ради національної безпеки Білого дому.
Відомо, що помічник зараз перебуває на карантині в Шотландії. Плановий тест самого президента Байдена не показав ознак зараження, зазначає видання.
Нагадаємо
Поширення COVID-19 зменшилося по всій Америці.