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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100878 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106907 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 142623 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139393 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133794 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127100 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145375 просмотра

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Пожар в здании Минфина потушили, пострадавших нет

Пожар в здании Минфина потушили, пострадавших нет

Киев  •  УНН

 • 9994 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Пожар в административном здании Министерства финансов Украины ликвидировали, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"В 8:22 подразделениями ГСЧС пожар локализован. Из-за задымления 20 человек были выведены на безопасное расстояние. В 8:28 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал УНН, утром в четверг в админздания Минфина на ул.Хорива, 21 произошло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте. Пожарная сигнализация в здании министерства сработала в 7:37.

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