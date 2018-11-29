Пожар в здании Минфина потушили, пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Пожар в административном здании Министерства финансов Украины ликвидировали, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"В 8:22 подразделениями ГСЧС пожар локализован. Из-за задымления 20 человек были выведены на безопасное расстояние. В 8:28 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
К тушению пожара были привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС.
Как сообщал УНН, утром в четверг в админздания Минфина на ул.Хорива, 21 произошло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте. Пожарная сигнализация в здании министерства сработала в 7:37.