Пожежу в будівлі Мінфіну загасили, постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Пожежу в адміністративній будівлі Міністерства фінансів України ліквідували, постраждалих немає. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“О 08:22 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано. Через задимлення 20 осіб були виведені на безпечну відстань. О 08:28 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає”, — сказано у повідомленні.
До гасіння пожежі було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомляв УНН, зранку у четвер в адмінбудівлі Мінфіна на вул.Хорива, 21 сталося загорання електрокабелів у ліфтовій шахті. Пожежна сигналізація у будівлі міністерства спрацювала о 7:37.