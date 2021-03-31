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Пожар в детском саду в Киевской области ликвидирован: причины устанавливают

Пожар в детском саду в Киевской области ликвидирован: причины устанавливают

Киев  •  УНН

 • 13885 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Спасатели ликвидировали пожар, возникший в детском саду "Аленушка" в городе Украинка Обуховского района Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

Цитата:

"Пожар локализован в 17:55. Ликвидирован в 18:17 на площади 200 м.кв. Причины пожара устанавливаются", - сообщили в МВД.

Детали

По информации правоохранителей, 31 марта в 17:10 в оперативно-диспетчерскую службу 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Обухов поступило сообщение о том, что горит детский сад "Аленушка".

На место вызова было срочно направлено дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка, 46-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Козин и 43-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка, дополнительно привлечено пожарное подразделение из города Бровары.

По прибытию на место происшествия было установлено, что произошло загорание в игровой комнате на втором этаже здания. На пожаре работали 3 звена газодымозащитной службы, 32 человека личного состава и 8 единиц техники.

Справка

Ранее УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, что спасателями из помещения были эвакуированы 108 детей и 40 человек из персонала.

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