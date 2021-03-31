Пожежу у дитсадочку на Київщині ліквідовано: причини встановлюють
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в дитячому садку "Альонушка" в місті Українка Обухівського району на Київщині. Про це інформує пресслужба МВС України, передає УНН.
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"Пожежу локалізовано о 17:55. Ліквідовано в 18:17 на площі 200 м.кв. Причини пожежі встановлюються", - повідомили в МВС.
Деталі
За інформацією правоохоронців, 31 березня о 17:10 до оперативно-диспетчерської служби 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів надійшло повідомлення про те, що горить дитячій садок "Альонушка".
На місце виклику було терміново направлено черговий караул 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка, 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка, додатково залучено пожежний підрозділ з міста Бровари.
По прибуттю на місце події було встановлено, що сталося загорання в ігровій кімнаті на 2-ому поверсі будівлі. На пожежі працювали 3 ланки газодимозахистної служби, 32 людини особового складу та 8 одиниць техніки.
Довідково
Раніше УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Київській області, що рятувальниками з приміщення були евакуйовано 108 дітей та 40 осіб з персоналу.