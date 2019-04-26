Пожар на заводе ракетно-космической техники в РФ локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Пожар на территории заводе "Красмаш" в российском городе Красноярск локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Локализация пожара... на площади 20 тыс. кв. м ", - отметили в МЧС.
В свою очередь, представитель мэрии Красноярска сообщил об отсутствии угрозы распространения огня на жилые дома.
"Необходимости в эвакуации нет, пожар не угрожает жилой зоне", - сообщил собеседник агентства.
Возгорание возникло в складском помещении, где хранилось холодильное оборудование, пишет издание. Из-за пожара частично обрушилась кровля предприятия. Пострадавших нет.
Напомним, в пятницу вечером на заводе "Красмаш" в Красноярске произошел пожар.