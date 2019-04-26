Пожежу на заводі ракетно-космічної техніки в РФ локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Пожежа на території заводі "Красмаш" в російському місті Красноярськ локалізована на площі 20 тис. кв. м. Про це повідомили в прес-службі ГУ МНС по Красноярському краю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Локалізація пожежі... на площі 20 тис. кв. М", - відзначили в МНС.
У свою чергу, представник мерії Красноярська повідомив про відсутність загрози розповсюдження вогню на житлові будинки.
"Необхідності в евакуації немає, пожежа не загрожує житловій зоні", - повідомив співрозмовник агентства.
Займання виникло у складському приміщенні, де зберігалося холодильне обладнання, пише видання. Через пожежу частково обрушилася покрівля підприємства. Постраждалих немає.
Нагадаємо, в п'ятницю ввечері на заводі "Красмаш" в Красноярську сталася пожежа.