Пожар на заводе ракетно-космической техники в РФ ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории завода "Красмаш" в Красноярске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, передает УНН.
"Пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар на территории завода был локализован.
Как сообщал УНН, 26 апреля в Москве произошел пожар в здании на Ленинском проспекте, где расположен Российский государственный университет нефти и газа.
Справка: АО "Красноярский машиностроительный завод" основан в 1932 году. Основной деятельностью завода является производство ракетно-космической техники.
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