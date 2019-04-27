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Пожежу на заводі ракетно-космічної техніки в РФ ліквідували

Пожежу на заводі ракетно-космічної техніки в РФ ліквідували

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Пожежні повністю ліквідували загорання на території заводу “Красмаш” в Красноярську, повідомили ТАСС в прес-службі МНС Росії, передає УНН.

“Пожежа повністю ліквідовано”, — сказали у відомстві.

Раніше повідомлялось, що пожежа на території заводу була локалізована.

Як повідомляв УНН, 26 квітня в Москві сталася пожежа в будівлі на Ленінському проспекті, де розташований Російський державний університет нафти і газу.

Довідково: АТ “Красноярський машинобудівний завод” заснований в 1932 році. Основною діяльністю заводу є виробництво ракетно-космічної техніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Росії від пожеж у Забайкальському краї постраждало 23 людини

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