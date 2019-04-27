Пожежу на заводі ракетно-космічної техніки в РФ ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Пожежні повністю ліквідували загорання на території заводу “Красмаш” в Красноярську, повідомили ТАСС в прес-службі МНС Росії, передає УНН.
“Пожежа повністю ліквідовано”, — сказали у відомстві.
Раніше повідомлялось, що пожежа на території заводу була локалізована.
Як повідомляв УНН, 26 квітня в Москві сталася пожежа в будівлі на Ленінському проспекті, де розташований Російський державний університет нафти і газу.
Довідково: АТ “Красноярський машинобудівний завод” заснований в 1932 році. Основною діяльністю заводу є виробництво ракетно-космічної техніки.
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